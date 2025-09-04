Познавательные путешествия по России в сентябре: названы лучшие направления

Сентябрь становится оптимальным периодом для внутреннего туризма в России, когда устанавливается комфортная погода, а популярные направления освобождаются от летнего наплыва путешественников. Как отмечают туроператоры, среди россиян особенно востребованы познавательные маршруты, позволяющие познакомиться с культурным наследием и природными богатствами страны, сообщил gorod55.ru.

Алтайский край, один из наиболее живописных регионов России, в сентябре преображается благодаря золотой осени. Горные массивы, речные долины и озерные глади раскрываются в ярких красках, создавая идеальные условия для конных прогулок, экскурсий к этнографическим достопримечательностям и сплавов по горным рекам.

Озеро Байкал осенью демонстрирует не менее впечатляющие пейзажи, чем в другие сезоны. Тайга приобретает золотисто-багряные оттенки, создавая идеальные условия для фотосъемки и неспешных прогулок. Популярны экскурсии на остров Ольхон, лодочные прогулки среди шхер и знакомство с бурятской культурой.

Сентябрь становится идеальным временем для познавательного туризма по старинным русским городам, где сохранилось уникальное историко-культурное наследие. Особой популярностью пользуются города, входящие в знаменитое «Золотое кольцо» России. Сергиев Посад привлекает паломников и туристов Троице-Сергиевой лаврой — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации издания, стоимость туров зависит от региона проживания.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край оказался в топе летних направлений 2025 года.