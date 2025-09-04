Краснодарский край оказался в топе летних направлений 2025 года

Самым востребованным направлением для летнего отдыха россиян в 2025 году стал Краснодарский край. Это выяснили специалисты в рамках исследования сервиса бронирования отелей «Отелло», передает «Лента.ру».

По данным опроса, основная часть участников (29%) выбрала именно этот регион для своих летних каникул. В пятерку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург (11%), Республика Алтай (11%), Москва (10%) и Золотое кольцо России (10%).

Кроме того, исследование показало, что в летний период 2025 года в путешествия отправились 90% опрошенных. При этом 47% респондентов совершали несколько поездок. Более половины (56%) выбрали более длительный отдых (пять и более дней), 26% предпочли короткие поездки (от одного до четырех дней), а 18% совмещали оба типа отдыха.

