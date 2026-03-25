«Позор!»: Мариам Мерабова раскритиковала политическое направление Пашиняна

Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову высказала мнение, что настоящий армянин не будет в ущерб истории продавать землю. Так она прокомментировала политическую деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщило интернет-издание «Абзац».

Мерабова обратила внимание на то, что в прошлом Пашинян занимал должность пресс-секретаря Левона Тер-Петросяна, которого она характеризует как политика с неприязненным отношением к Карабаху. По ее убеждению, именно этот фактор предопределил развитие событий вокруг Арцаха.

Кроме того, исполнительница назвала происходящее с Робертом Кочаряном настоящей травлей, подчеркнув, что кампания против него носит целенаправленный характер. Мерабова недоумевает в отношении тех, кто безоговорочно поддерживает происходящее. Она задается вопросом, жили ли эти люди там и видели ли они собственными глазами, что именно он вернул электроснабжение и отремонтировал дороги.

«Дал действительно возможность работы после ада, который испытала тогда Армения. Просто позор! У меня вопрос к людям: вы что, не посчитали, сколько людей преданы? Просто преданы, зная изначально, что будет? Да, уже подписав договоры, уже зная, что ты не пошлешь им ни помощь, ни оружие – ничего», – сказала она.

Ранее сообщалось, что Пашинян обвинил оппозицию в подготовке к новому конфликту.