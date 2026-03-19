«Это война!»: Пашинян обвинил оппозицию в подготовке к новому конфликту

Премьер-министр Армении Никол Пашинян бьет тревогу. По его словам, оппозиция, мечтающая вернуться во власть, на самом деле готовит стране новую войну. Заявление прозвучало на фоне обострения политической борьбы в республике. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Пашинян прямо обвинил своих оппонентов в двуличии. Они твердят о мире, но в их планах — полный пересмотр существующих договоренностей. Премьер не оставляет пространства для двусмысленности: это не мирная инициатива, это война.

Армянский лидер пошел еще дальше, предположив, что тексты заявлений оппозиции на самом деле пишутся за границей. Внутренние противники, по его версии, выступают всего лишь чтецами, озвучивая чужие сценарии. Иностранные силы таким образом пытаются раскачать ситуацию в регионе.

В Ереване накал страстей растет с каждым днем. Оппозиция обвиняет действующую власть в провалах на внешнеполитической арене и требует отставки. Пашинян же предупреждает: возвращение старых лиц приведет к катастрофе. Риторика армянского премьера становится все жестче, а ставки в политической битве растут.

