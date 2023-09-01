Позволила попробовать наркотики годовалому сыну: во Владикавказе будут судить мать ребенка

Во Владикавказе начнется судебное разбирательству по делу о матери, у которой годовалый ребенок оказался в наркотическом состоянии, сообщает newstracker.ru .

Согласно результатам расследования правоохранителей, девушка употребляла наркотические средства разных видов. Сначала она употребила одно вещество, а затем следом приняла второе. Часть порошка упала на детскую бутылочку и тумбочку в комнате. Мать заметила, что это произошло, но не захотела мыть бутылочку.

23-летняя девушка набрала в грязную бутылочку детское питание и дала ребенку. После первых же глотков малышу стало плохо. Мать ребенка была вынуждена вызвать скорую. Мальчика госпитализировали. В отношении матери завели уголовное дело. Ребенка передали бабушке на временное попечительство. В суд подано заявление о лишении девушки родительских прав. Дело передано в Промышленный районный суд города.

Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске задержали иностранца, у которого обнаружили наркотики общей стоимостью 2,7 миллиарда рублей.