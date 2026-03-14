Прабабушки, внуки и национальные костюмы: как в Москве проходит полуфинал «Это у нас семейное»

Москва приняла самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Мероприятие, организованное президентской платформой «Россия – страна возможностей», объединило в Гостином дворе 344 семейные команды из Центрального федерального округа и ряда зарубежных стран, сообщила пресс-служба конкурса.

Статистика полуфинала впечатляет. На площадке зарегистрирован 1821 участник. Это не просто цифры — за каждой стоит своя история. Самому зрелому конкурсанту исполнилось 85 лет, самым юным — всего по пять. Поколенческий состав распределился так: 633 родителя, 663 ребенка, 420 бабушек и дедушек. Даже прабабушки и прадедушки нашлись — их шестеро. Еще 23 семьи представляют другие категории родственников.

На церемонии открытия к собравшимся обратился полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

«От имени нашего Президента Владимира Путина хочу передать вам наилучшие пожелания – и пожелание победить. Но то, что вы находитесь здесь, – уже большая победа. Спасибо вам за активное участие, благодаря вашей инициативности наш округ представлен наибольшим числом семей», – отметил Игорь Щеголев.

География широка: 68 команд прибыли из Москвы, 62 — из Подмосковья, 23 семьи представляют Белгородчину, 20 — Тульскую область. Замыкают список Калужская и Костромская области — по восемь команд. Отдельно стоит отметить две семьи из Казахстана, которые решили испытать свои силы в московском этапе. Генеральный директор платформы Андрей Бетин назвал московский полуфинал самым масштабным в истории проекта и пожелал семьям удачи.

«На полуфинале конкурса "Это у нас семейное" в Москве собрались 344 семьи – это более 1800 человек. Это самое массовое очное мероприятие второго сезона, а всего из Центральной России заявки прислали более 180 тысяч человек. То есть более 150 семей соревновались за место в полуфинале! А еще завтра и послезавтра на площадке будет задействовано рекордное количество экспертов – более 200 человек со всей страны!» — отметил Андрей Бетин.

Партнеры конкурса развернули настоящий город развлечений и знаний. Детское радио устроило интерактивную зону с играми и ростовыми куклами — маленькие гости в восторге. X5 Group организовала образовательную площадку, где рассказывают о принципах здорового питания и активного долголетия. Почта России предложила уникальную услугу — прямо из Гостиного двора можно отправить фирменную открытку в любую точку страны.

В честь 180-летия Русского географического общества развернута фотовыставка. На ней представлены лучшие работы участников дистанционного этапа «Красота в объективе». Снимки отражают не только мастерство авторов, но и искреннюю любовь к родным местам.

Ранее сообщалось, что в Подольске стартует фестиваль среди трудовых коллективов Подмосковья.