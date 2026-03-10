Водителям с обычными правам категории «B» могут разрешить садиться за руль багги и вездеходов. В Госдуме предполагают, что инициатива может увеличить спрос на активный вид отдыха. Представители клуба «Штурмовик» поделились экспертным мнением, сообщил muksun.fm.

«Думаем, (предложенный закон. — Прим. ред.) никак не повлияет», — считают эксперты.

Эксперты высказали мнение, что закон не приведет к туристическому буму. Поклонники активного образа жизни и экстремального отдыха стараются облегчить поездки. Они заранее оформляют необходимые документы, открывают водительское удостоверение соответствующей категории.

«Серьезные люди, которые вкладываются в технику, понимают и ответственность», — отметили эксперты.

По информации издания, клуб функционирует на территории ХМАО. Эксперты отметили, что в Югре экстремалы очень серьезно относятся к вопросам безопасности и не нарушают никакие требования.

В клубе «Штурмовик» отметили, что туристы-любители не заинтересованы в том, чтобы самостоятельно управлять транспортом. Обычно они испытывают страх, поэтому заинтересованы в опытных инструкторах. В настоящее время для безопасных поездок созданы все условия: на месте проводят инструктаж, путешественники могут пользоваться своими правами категории В. Любители-туристы никогда не разгоняются на большой скорости, поделились наблюдениями специалисты.

«На коротких маршрутах у базы это безопасно», — клуб «Штурмовик» ответил на запрос Muksun.FM.

