Права покупателя: юрист рассказал, как вернуть деньги за увядшие интернет‑цветы к 8 Марта

Ставропольский юрист Александр Астахов рассказал, как поступить покупателю, если заказанные к 8 марта через интернет цветы осыпались или завяли через пару часов после доставки.

«С 18 декабря 2024 года вступили в силу единые правила в области защиты прав потребителей Союзного государства. Согласно этим правилам, самозанятые граждане официально приравнены к продавцам и исполнителям и несут ответственность перед потребителями», — пояснил Астахов.

По словам эксперта, для покупателей нововведение обернулось конкретными изменениями. Если прежде взаимодействие с частным продавцом строилось исключительно на нормах Гражданского кодекса, то теперь к нему подключаются правила о защите прав потребителей. При этом сохраняются принципиальные различия с покупками у компаний.

Эксперт пояснил, что самозанятые флористы несут такую же ответственность перед покупателями, как и крупные магазины. Однако при выборе продавца юрист рекомендует обращать внимание на некоторые детали. Первое — наличие публичной оферты.

Добросовестный самозанятый обязательно размещает в своем аккаунте или профиле этот документ. В оферте должны быть четко прописаны правила возврата, алгоритм действий при выявлении брака, сроки реакции на претензии и условия доставки. Кроме того, обязательно сохраняйте всю переписку — в суде она принимается как полноценное доказательство.

«Роспотребнадзор может проводить проверки и штрафовать магазин. И Роспотребнадзор не может проводить плановые проверки самозанятых, но может привлечь их к ответственности по жалобе, если факт нарушения подтвердится. Основной способ защиты — суд», — отметил юрист.

