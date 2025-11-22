«Правда вскрылась»: россиянка три года брала деньги у возлюбленного на содержание вымышленной дочери

Россиянка на протяжении трех лет брала у возлюбленного деньги на содержание и лечение дочери, которая на самом деле рождена не была, сообщил официальный телеграм-канал МВД России.

По информации издания, женщина проживает в Прикамье. Ее возлюбленный — 47-летний моряк, который длительное время проводит в командировках. Женщина предоставила ему свидетельство о рождении их совместного ребенка. Как выяснилось позже, россиянка нашла документ в интернете и скачала.

По данным ведомства, у женщины нет детей. За три года она получила от возлюбленного 835 тыс. руб. Согласно версии следствия, деньги тратила на личные нужды. Ее действия расцениваются как мошеннические.

«Правда вскрылась, когда аферистка сообщила гражданину, что хочет разорвать отношения», — отмечено в сообщении.

По данным ведомства, мужчина был уверен, что у него растет дочь. Он обратился в суд с иском об урегулировании отношений с матерью их совместной дочери. В ходе разбирательств выяснилось, что никаких родов не было. Потерпевший написал заявление в полицию. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд, где они будут детально рассмотрены.

