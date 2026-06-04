Дарья Мельникова появится в шестом сезоне «Папиных дочек»

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени Васнецовой в культовом сериале «Папины дочки», вновь предстанет перед зрителями в полюбившемся образе, сообщает Teleprogramma.org.

Съемки шестого сезона уже стартовали — работа над проектом началась после финала пятого сезона. Актриса поделилась своими переживаниями и рассказала, как совмещает творчество с воспитанием детей.

Дарья призналась, что иногда страдает от недостатка времени, которое может уделить своим наследникам.

«Это непросто. Но мой муж Рома всегда поддерживает меня и напоминает, что работа — это тоже важно», — сказала она.

По словам актрисы, ее супруг помогает ей не терять баланс между семьей и карьерой.

Более того, как отметила Мельникова, за годы работы в индустрии она выработала стойкий иммунитет к хейту. Артистка старается не читать негативные комментарии в свой адрес, чтобы избежать лишних переживаний.

В своей карьере Дарья примеряла множество образов: от мягкой жены и матери до дерзкой Лены и позитивной Жени. Недавно у нее состоялся откровенный разговор с авторами сериала, где они набросали множество новых идей для развития персонажа. Актриса благодарна создателям за открытость и готовность к диалогу.

Ранее звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала фото с округлившимся животом.