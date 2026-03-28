«Правила пока остаются прежними»: Минпромторг в очередной раз отложил обязательную установку кнопки SOS в авто

В Минпромторге сообщили, что с 1 апреля 2026 года требование об обязательной установке кнопки SOS с подключением к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, ввозимые физическими лицами, вводиться не будет. Ведомство приняло решение в очередной раз перенести вступление в силу этой нормы, сообщил vostokmedia.com.

Как уточнили в министерстве, сейчас проект соответствующего постановления правительства находится на стадии межведомственных согласований. Ожидается, что обязательное оснащение ввезенных машин устройством вызова экстренных служб вернут позже, но точные сроки пока не определены.

В Минпромторге пояснили, что решение обусловлено необходимостью предоставить владельцам дополнительное время для оснащения машин в аккредитованных сервисных центрах. Также сыграли роль логистические сложности, возникающие при проведении таких работ в разных регионах страны.

Таким образом, для тех, кто планирует ввозить автомобиль в обозримом будущем, порядок оформления остается прежним. С 1 апреля норма об обязательной установке «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые физлицами машины не вступает в силу.

«Для Дальнего Востока эта тема особенно чувствительна, поскольку именно здесь ввоз автомобилей для личного пользования остается частью повседневного рынка. На практике это значит, что с апреля у частных покупателей пока не появится новый обязательный этап дооснащения машины», — говорится в статье vostokmedia.com.

