Правительство ограничило экспорт бензина до конца лета

Правительство подписало постановление, согласно которому на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа вводится запрет, указано в телеграм-канале Правительства РФ.

В сообщении указано, что ограничение ввели по нескольким причинам. Так, запрет на экспорт стабилизирует ситуацию на внутреннем топливном рынке и способствует поддержке экономики нефтепереработки. Кроме того, принятое решение препятствует серому экспорту автомобильного бензина.

«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — указано в сообщении Правительства РФ.

Постановление размещено на сайте правительства. Данное решение было ожидаемым, сообщил «Коммерсантъ». Предыдущий запрет действует до 28 февраля включительно. Собеседники издания отметили, что члены правительства при принятии решения учитывали скорый посевной сезон. Эксперты также напомнили, что в весенний период традиционно начинается ремонт НПЗ. В это время россияне замечают рост внутренних цен на топливо. Открытый экспорт может лишь спровоцировать дополнительный рост стоимости.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года цены на бензин незначительно выросли.