Правительство поручило пересчитать стоимость электричества в домах без газа

По данным пресс-службы, основанием для данного распоряжения правительства стало принятое ранее решение о введении дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, которая зависит от объемов потребления при наличии перекрестного субсидирования. Согласно новым правилам, диапазон потребления не учитывается. Повышающий коэффициент может применяться на время всего отопительного сезона и в любом субъекте РФ. Данное решение распространяется на граждан, которые проживают в жилых или садовых домах. При этом здания в осенне-зимний период времени отапливают при помощи установок, работающих от электроэнергии.

«Принятое постановление предполагает пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками», — пояснили в пресс-службе правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что норма была скорректирована после обращения граждан. В частности, в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления из-за того, что в их домах есть электроотопительные установки. Новое правило распространено на собственников тех домов, у кого не проведен газ. Цель правительства — поддержать добросовестных потребителей, у которых нет других источников отопления, кроме электроэнергии.

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