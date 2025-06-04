Правительство Татарстана положило бюджетные средства на депозиты в банки

По информации издания, правительство рассчитывает на увеличение денежных средств. В регионе подняли заработные платы, значит, налоги также возрастут. Еще 16,4 млрд руб. республика планирует получить по статье «Безвозмездные поступления».

По данным издания, правительство утвердило перечень работ в регионе, которые требуют материальной поддержки. Первоочередное внимание уделят благоустройству городов, развитию ЖКХ, инфраструктурным проектам, обновлению общественного транспорта. Кроме того, регион намерен списать часть государственного долга перед федеральным бюджетом.

«Если есть свободные средства, что их держать? Благодаря этому закрыли те дыры, которые есть в доходах», — заявил KazanFirst председатель комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По информации издания, в настоящее время документ находится на рассмотрении профильного комитета парламента республики.

Ранее финансист Войлуков назвал причины снижения банками ставок по вкладам.