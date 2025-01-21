Правоохранители изъяли у жительницы Кузбасса букет цветов

Правоохранители изъяли у жительницы Междуреченска букет роз, который ранее был украден из цветочного магазина ее супругом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что мужчина пришел в цветочный магазин, выбрал товар и был готов его оплатить. По словам горожанина, на кассе выяснилось, что его телефон разрядился. Оплатить букет бесконтактно он не мог. Уходить без букета покупатель уже не хотел, поэтому забрал цветы. Дома он подарил розы своей супруги.

В ведомстве сообщили, что в дежурную часть обратилась продавец салона цветов. Она рассказала о пропаже букета. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность мужчины. Подаренный букет был изъят. Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил более 4 тыс. руб. 32-летнего жителя Междуреченска могут лишить свободы сроком до четырех лет. Ранее мужчина судим не был.

Ранее сообщалось, что мошенники дарят омичам цветы и дорогие подарки для получения кода из смс.