Гуляющей в лесу россиянке потребовалась помощь спасателей

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Ноябрьска обратилась местная жительница: она запросила помощь спасателей, так как не смогла самостоятельно выйти из леса. Об этом со ссылкой на ЕДДС пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

На телефон диспетчеров поступил звонок от женщины 1986 года рождения. Она сообщила, что заблудилась в лесу возле реки Нанкпех. Блуждая несколько часов, она так и не смогла найти выход. На место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда «Ямалспас». Они успешно нашли и вернули северянку в цивилизацию.

Как напоминают спасатели, отправляясь в лес, необходимо сообщать родным точный маршрут и предполагаемое время возвращения. С собой обязательно нужно брать полностью заряженный телефон, воду, спички и свисток. При потере ориентации лучше оставаться на месте и сразу звонить в службу спасения по номеру 112.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья помогли женщине, заблудившейся в лесу у Шатуры.