МЧС решило взяться за сапбордистов всерьез: разработан пакет ограничений

Спасатели и инспекторы ГИМС, уставшие вытаскивать из воды горе-туристов, наконец-то решили взяться за сапбордистов всерьез: МЧС предложило ввести целый пакет ограничений, которые должны превратить хаотичные прогулки по воде в более-менее контролируемый процесс. Главная идея — приравнять сапборды если не к маломерным судам, то хотя бы к объектам, требующим элементарной дисциплины: обязательные спасательные жилеты, запрет на выход в зоны судоходства и строгое ограничение дальности от берега. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Для нарушителей придумают штрафы, а сами доски, которые сейчас числятся просто «спортивным инвентарем» и не требуют ни регистрации, ни инструктажа, наконец-то получат четкий правовой статус и надзорный орган.

Особый акцент спасатели делают на жилетах — причем предлагают не просто обычные надувные модели, а газонаполняемые, которые срабатывают автоматически при касании воды, не сковывают движения и не мешают грести. По задумке, они должны стать таким же естественным элементом экипировки, как ремни безопасности в машине, особенно если учесть, что большинство утонувших сапбордистов не умеют плавать или теряют ориентацию в холодной воде, а надеть жилет самостоятельно просто забывают или не хотят. И здесь эксперты единодушны: одной сухой агитацией не обойтись — нужно жесткое правило, подкрепленное штрафными санкциями, иначе культура безопасности так и останется пустым звуком, пока очередная трагедия вроде гибели 23-летнего полицейского в Дагестане не повторится снова.

Но, помимо запретов и жилетов, спасатели настаивают на просветительской работе: людям надо доходчиво объяснять, что ветер, течение и температура воды — не абстрактные понятия, а реальные убийцы, которые могут превратить беззаботный заплыв в борьбу за жизнь за считанные минуты. Они предлагают обязать прокатные конторы проводить инструктаж и выдавать сертифицированное оборудование, а не просто отдавать надувную доску первому встречному без единого слова. В итоге получается, что инициатива МЧС — это не борьба с «запретительством» ради галочки, а попытка навести порядок в сегменте, который вырос до массового увлечения, но так и не оброс правилами, достаточными для предотвращения смертей. Вопрос лишь в том, как скоро эти предложения превратятся в закон, ведь каждый новый летний сезон приносит свежие сводки о погибших, и ждать, пока статистика решит проблему сама, — непозволительная роскошь.

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