Праздничный маршрут: топ‑3 городов России для трехдневных выходных в феврале

Менеджер одной из туристических фирм Татьяна рассказала, как россияне предпочитают проводить трехдневные выходные, приуроченные празднованию Дня защитника Отечества, сообщил muksun.fm.

Собеседница Muksun.fm высказала мнение, что многие россияне стараются посетить Санкт-Петербург. Некоторые организовывают поездку самостоятельно, но в турфирму обращаются для помощи в выборе различных экскурсий. Культурную столицу посещают в любое время года вне зависимости от праздничных выходных, отметила эксперт.

Татьяна отметила, что еще один популярный среди россиян город — Сочи. В конце зимы в городе искусственно поддерживают снег, поэтому гости нередко отдают предпочтение горнолыжным курортам. Погода в черте населенного пункта приятная для пеших прогулок.

Собеседница считает, что Москва также привлекает внимание туристов. Ледовые катки, прогулки по историческим улицам, посещение музеев, гастрономические открытия и зрелищные мероприятия — каждый может выбрать наиболее оптимальное развлечение.

Некоторые россияне предпочитают улетать за границу. Эксперт советует учитывать, что отдых длится всего три дня, поэтому все доступные для россиян направления не подойдут.

«Есть Стамбул, куда летают круглогодично. Причем на короткий период времени в Турцию можно слетать относительно недорого. К примеру, тур из Москвы на 4 ночи на двоих обойдется в 76 тыс. руб. Проживание в отеле три звезды с завтраками. То есть в эту сумму входит трансферы, проживание, завтраки и перелет. Единственное необходимо самому добираться до российской столицы», — рассказала Татьяна.

