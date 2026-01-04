«Праздники устроили людям»: жители разных районов Саратова остались без света и тепла

Жители Саратова на протяжении воскресенья, 4 января, массово присылают в редакцию ИА «Взгляд-инфо» адреса, по которым отсутствует электроэнергия. Анализ показал, что света нет в разных районах города.

Горожане рассказали, что отсутствие электроэнергии в городе автоматически стало причиной выключения отопления — котельные не могут функционировать без света. Некоторые жильцы сообщили, что в квартирах нет горячей воды. Люди называют разное время, когда в их домах отключили свет. Многие находятся без тепла и электроэнергии около шести часов. Один из местных жителей сообщил редакции, что связаться с СПГЭС невозможно.

«Праздники устроили людям», — написала одна из жительниц Саратова.

Глава Саратова Михаил Исаев в своем телеграм-канале проинформировал, что аварийные бригады прибыли на место происшествия и приступили к устранению неполадок. По его данным, на части объектов теплоснабжения уже проведены работы по монтажу резервных источников энергоснабжения. Параллельно работы проходят в тепловых камерах.

