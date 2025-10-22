Празднование Дня народного единства началось в одном из российских городов

4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства. О его истории и традициях подробно рассказано в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». В разных городах России запланированы масштабные программы празднования. Так, в Нижнем Тагиле и близрасположенных городах различные мероприятия будут проводиться в течение нескольких дней.

По информации издания, сотрудники местных библиотек подготовили квесты, беседы и развлекательные программы. В городских дворцах культуры для жителей проведут праздничные концерты. Музей ИЗО приглашает гостей на представление теневого театра. В школах искусств предстоят выставки, музыкальные викторины и мастер-классы.

Возрастные ограничения, установленные для каждого мероприятия, в материале не указаны.

Ранее сообщалось, что 22 октября в России и мире отмечают День финслужбы ВС РФ и Международный день заикающихся людей.