Загадочная российская радиостанция УВБ-76 возобновила передачи

Загадочная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» (The Buzzer), передала 10 новых сообщений после двухнедельного молчания. Последний раз сигналы из этого источника фиксировались 10 июля.

В телеграм-канале, посвященном сигналам «Жужжалки», появилась запись, на которой можно услышать такие слова, как «пекинский», «краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф», «ключица», «неудержимый», «нюхостих», «говенье», «кремлевский».

Радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц с середины 1970-х годов, относится к так называемым номерным станциям, предположительно, связанным с военными и разведывательными структурами.

Особый интерес вызывает версия о возможной связи УВБ-76 с системой «Периметр» — советской разработкой времен холодной войны, предназначенной для автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства страны. Именно поэтому станцию иногда называют «радио Судного дня».

В начале июля в эфире прозвучало загадочное слово «мальтоза», а 3 июля радиолюбители зафиксировали сообщения «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».