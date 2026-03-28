Предоплата по ссылке из смс — первый признак обмана: эксперты рассказали о новой схеме аферистов в преддверии паводков

В сервисе «МТС Защитник» россиян предупредили о новой мошеннической схеме: аферисты предлагают с целью подготовки к возможному весеннему подтоплению почистить ливневую канализацию и участки от снега, сообщило РИА Новости. Эксперты рассказали, почему злоумышленникам удается ввести граждан в заблуждение.

По информации экспертов, мошенники привлекают внимание россиян «эксклюзивными» ценами. В зоне риска — граждане, проживающие в частных секторах. Аферисты представляются сотрудниками разных компаний. Они предупреждают о необходимости срочной очистки ливневой канализации и участка от скопившегося снега. По их словам, своевременно принятые меры позволят избежать подтоплений.

«Новая схема связана с опасениями людей из-за тающего снега, который в этом году выпал во многих регионах России в аномальных количествах», — сообщили в сервисе «МТС Защитник».

По данным издания, если потенциальная жертва откликается на заманчивое предложение, злоумышленник через смс направляет ссылку, где предлагается якобы забронировать услугу и внести предоплату по льготному тарифу. После того как пользователь переходит по ссылке и вводит платежные данные, деньги списываются.

«Однако никаких работ не выполняется — компания и услуга оказываются ненастоящими», — пояснили в сервисе.

Специалисты предупреждают: добросовестные организации, оказывающие услуги по очистке ливневых систем и территорий, никогда не требуют предварительной оплаты по ссылкам, присланным через смс. Мошенники целенаправленно провоцируют у россиян тревогу, используя данные об аномальной зиме и возможных последствиях.

Ранее сообщалось, что россиянам с целью защиты от мошенников посоветовали отключить некоторые настройки в браузере.