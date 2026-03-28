Россиянам рассказали, как защитить данные в браузере и смартфоне

В современном мире каждый клик, запрос и перемещение в интернете оставляют цифровой след, пишет РИА «Стрела». Файлы cookie хранят данные о посещенных страницах, сайты запрашивают геолокацию, а браузеры и смартфоны собирают телеметрию.

Эксперты по кибербезопасности напоминают: даже режим инкогнито не делает историю невидимой для сайтов и злоумышленников. Чтобы снизить риски утечки персональных данных, достаточно выполнить несколько простых настроек.

В браузере необходимо включить функцию «Не отслеживать» (Do Not Track) в настройках. Также следует ограничить использование сторонних файлов cookie, настроить доступ к местоположению, разрешив его только для проверенных сайтов.

Нужно помнить, что режим инкогнито не защищает от отслеживания со стороны самих сайтов и провайдера — он лишь не сохраняет историю на локальном устройстве.

На смартфонах по управлением операционной системы Android необходимо отключить историю приложений, отозвать лишние разрешения, которые были выданы ранее. Также нужно удалить рекламный ID в настройках Google — это уменьшит количество персонализированной рекламы. В iOS следует запретить отслеживание запросов между приложениями и отключить аналитику Siri.

Роутер и «умная» техника (телевизоры, колонки, пылесосы) часто становятся слабым звеном. Обязательно нужно сменить стандартный пароль администратора и имя сети (SSID). Создайте отдельную гостевую сеть для посетителей. В настройках умных устройств стоит отключить опции сбора анонимных данных и улучшения сервиса. Регулярно обновляйте прошивки, чтобы закрывать уязвимости.

Эти простые меры не требуют специальных знаний, но значительно повышают уровень приватности. Чем меньше цифровых следов вы оставляете, тем сложнее злоумышленникам получить доступ к вашим личным данным.

Ранее эксперт Андрей Неукрытый заявил, что замедление Telegram не избавит Россию от мошенников.