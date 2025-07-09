Предпочел кабинет окопу: в зоне СВО погиб российский чиновник

Глава администрации района Руслан Гилязетдинов опубликовал во «ВКонтакте» пост с соболезнованиям и в связи с гибелью в зоне СВО заместителя главы администрации Учалинского района Башкирии Айдара Загирова.

Гилязетдинов разместил фотографию погибшего. На снимке указано, что участник спецоперации ушел из жизни 10 мая. Политик рассказал, что его заместитель Загиров заключил контракт с Минобороны РФ для защиты Родины от неонацистской угрозы. Он погиб во время выполнения боевого задания.

Гилязетдинов назвал своего заместителя мужественным и неравнодушным человеком. Он всегда был профессионалом любого дела, которым занимался. Глава администрации проинформировал, что церемония прощания с военнослужащим состоялась в среду, 9 июля, в Учалинской филармонии. Айдар Нажатович родился в 1978 году. В тяжелые для страны времена он не смог оказаться в стороне. Политик выразил слова соболезнования родным и близким.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал Гилязетдинов.

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