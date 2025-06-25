«Предпочли, чтобы на нем был логотип КамАЗа»: Volvo расследует, как сборная РФ приобрела грузовик бренда

Пресс-секретарь концерна Volvo Клаэс Элиассон в комментарии Expressen сообщил, что ведется расследование по факту приобретения Федерацией лыжных гонок России грузовика бренда компании.

По информации издания, поводом для внутреннего расследования стало распоряжение компании о запрете продажи автомобилей клиентам из России и Белоруссии. Клаэс Элиассон рассказал, что эксперты детально изучают фотографии, опубликованные в телеграм-канале главы ФЛГР Елены Вяльбе. Специалист пытается по любым деталям установить год выпуска автомобиля. Например, по цвету или по модели.

По словам Элиассона, сотрудники проверяют реестры, чтобы отследить потенциального покупателя. Сделка могла быть заключена в любой год. Сотрудники попробуют установить, как в дальнейшем покупатель распорядился автомобилем. Корреспондент Expressen поинтересовался, как представители Volvo отреагировали на фото.

«Мы бы предпочли, чтобы на нем (грузовике. — Прим. ред.) был логотип КамАЗа», — сказал Элиассон.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе опубликовала фото на фоне грузовика Volvo в телеграм-канале в мае. Она проинформировала, что Федерация лыжных гонок России приобрела седельный тягач для транспортирования сервис-прицепа.

Ранее сообщалось, что Губерниев обвинил Вяльбе в незнании ситуации в международном спорте.