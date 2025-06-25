Губерниев уличил Вяльбе в незнании международной обстановки

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью «ВсеПроСпорт» прокомментировал слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о шансах российских лыжников выступить на Олимпийских играх 2026 года.

Вяльбе считает, что такая возможность есть, поскольку в ряде других видов спорта российские спортсмены допущены к олимпийскому отбору. По ее мнению, со стороны МОК было бы нелепо приглашать спортсменов из одного вида спорта и не допускать из других.

«Елена Валерьевна Вяльбе вообще не в курсе происходящего. Если бы она хорошо исполняла свои обязанности и достойно представляла Россию за рубежом, у нее были бы свои данные, свои источники о ситуации в лыжных гонках. А ссылаться на то, что МОК допустил один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должен допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне», — заявил Губерниев.

Он добавил, что глава ФЛГР также вряд ли в курсе того, что сейчас происходит между Израилем и Ираном.

Нейтральный статус и возможность отобраться на Олимпиаду получили российские фигуристы и конькобежцы. Международные федерации лыжных гонок и биатлона, где решающее слово имеют представители скандинавских стран, продолжают отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.

Ранее Губерниев заявил о «культе личности» Вяльбе у российских лыжников.