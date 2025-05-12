Предполагаемому лидеру Таганской ОПГ вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, сообщил ТАСС. В зале суда заявили, что на протяжении 12 лет заключенный будет находиться в тюрьме.

По данным агентства, последующий срок наказания Жирноклеев будет отбывать в колонии строгого режима. Суд вынес вердикт, учитывая ряд преступлений. В частности, его признали виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, который был известен как Дед Хасан. Другие совершенные преступления относятся к категории особо тяжких.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Жирноклееву 25 лет лишения свободы», — говорится в приговоре судьи Андрея Суворова.

По информации агентства, суд назначил осужденному также выплатить штраф в размере 4 млн руб. Вынести свой вердикт сначала предлагали присяжным. Гражданам позволили детально ознакомиться с материалами дела. Они вынесли решение о виновности Жирноклеева. Аналогичный вердикт вынесли еще девяти членам банды, которые также являются фигурантами уголовного дела. Дело рассматривалось поэтапно, начиная с 2021 года, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, Жирноклеев также был причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной. В числе жертв — столичные бизнесмены. Сотрудники правоохранительных органов разбирались, откуда у банды появлялось оружие.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров просит улучшить условия в ИК-6.