Экс-мэр Махачкалы подал десятки исков для улучшения условий в ИК-6

Саид Амиров, бывший глава Махачкалы, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный Дельфин» за организацию убийства следователя, через суд добивался улучшения условий содержания. Он подал десятки исковых заявлений с требованиями улучшить питание, медицинское обслуживание и другие аспекты пребывания в колонии, передает РИА Новости.

В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд вынес Амирову приговор о пожизненном заключении за организацию убийства сотрудника Следственного комитета и подготовку покушения на политического оппонента, которого планировалось устранить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Это решение было подтверждено Верховным судом.

С 2017 года Амиров начал подавать разнообразные иски, касающиеся условий содержания и сложностей, связанных с его инвалидностью — он передвигается в инвалидной коляске, как указано в документах.

В одном из первых исков экс-мэр требовал признать незаконным решение администрации колонии о постановке его на профилактический учет как лица, склонного к побегу, суициду и членовредительству, а также приверженного экстремистской идеологии. Затем он жаловался на неудобства в комнате для встреч с адвокатами, затрудняющие обмен документами.

Большое количество исков касалось питания. Амиров утверждал, что ему, в связи с состоянием здоровья, необходимы особые условия, которые, по его мнению, не учитывались в колонии.

Он также оспаривал конфискацию ряда продуктов и уменьшение объема дополнительных передач с диетическим питанием, включающим овощи, фрукты, кисломолочные продукты и сыр.

Кроме того, он просил предоставить ему спортивный инвентарь, разрешить использование радиоприемника, оспаривал изъятие часов-будильника и самодельных гантелей, жаловался на отсутствие адаптации камеры и колонии для инвалидов-колясочников, недостаток свежего воздуха, плохое освещение, сырость и табачный дым.

Ранее сообщалось, что жена главаря ОПГ «Хади Такташ» добивается его перевода в другую колонию.