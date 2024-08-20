Предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

Согласно информации из электронной картотеки столичных судов, предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста.

В пятницу, 16 августа, Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном Красногорске до 22 ноября. Решение о продлении ареста Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни вступило в юридическую силу. Заявок на пересмотр данного решения не поступало. Из материалов дела следует, что подозреваемые в исполнении могли целенаправленно готовиться к осуществлению террористического акта и предварительно проходили соответствующее обучение.

Вследствие террористического акта погибли 145 человек. Трагедия произошла 22 марта. Люди приехали в «Крокус» на концерт музыкальной группы. Злоумышленники стреляли в беззащитных людей и подожгли здание. В Подмосковье прошли церемонии прощания с погибшими. Их родственникам оказывали психологическую поддержку. Волонтеры, муниципальные и региональные власти уделяли внимание пострадавшим, которым удалось спастись.

Ранее сообщалось, что русскоговорящего мужчину арестовали в Швеции по подозрению в терроризме.