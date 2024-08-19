Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Сегодня, 19 августа, Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщило РИА Новости.

Ходатайство о продлении ареста направил в суд Следственный комитет России. 19 августа оно было удовлетворено. Таким образом, обвиняемым Джумохону Курбонову, Якубджони Юсуфзоде, Назримаду Лутфулло и Мухаммаду Шарипзоде продлили арест до 22 ноября.

Теракт произошел 22 марта, погибли 145 человек.

Ранее сообщалось, что четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» также продлили арест до 22 ноября в связи с большим объемом материалов, с которыми работают следователи.