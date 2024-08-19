Русскоговорящего мужчину арестовали в Швеции по подозрению в терроризме

Русскоговорящего мужчину заключили под арест по подозрению в организации терактов. Заседание проходило в Швеции, в Окружном суде Аттунда в столичном пригороде Соллентуна. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил телеканал TV4.

Основанием для задержания является выдача европейского ордера на арест, заявили сотрудники прокуратуры Швеции.

Подозреваемому 41 год, его задержали в Стокгольме сотрудники Службы госбезопасности (СЭПО). О гражданстве мужчины ничего неизвестно, ранее он находился в розыске в России. Арестованный не признает свою вину и никак не комментирует ситуацию.

Прокурор Матс Юнгквист, который ведет это дело, заявил, что оно рассматривается с особой конфиденциальностью.

Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы продлил арест фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 ноября, в связи с большим объемом материалов, с которыми работают сотрудники СК РФ.