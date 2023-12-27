Предположение СМИ: Депутат Кочанов уходит на СВО для скрытия от полиции

В среду, 27 декабря, во время внеочередного пленарного заседания Омского городского Совета присутствующие проголосовали за удовлетворение просьбы Константина Кочанова, который решил оставить занимаемую должность по собственному желанию с целью отправки в зону СВО, сообщает gorod55.ru . Согласно предположениям некоторых источников, таким образом Кочанов хочет препятствовать сотрудникам правоохранительных органов разбираться в его правонарушениях.

Осведомленный инсайдер сообщал Городу55 о том, что 20 декабря Константин Кочанов подал заявление об уходе из Омского городского Совета депутата из-за внимания к нему со стороны правоохранительных органов.

В пресс-службе ГС проинформировали, что депутат собирается заключить контракт с Минобороной РФ и отправиться на СВО. Источник Города55 предположил, что уход в зону спецоперации может быть на прямую связан с нежеланием нести ответственность по закону.

Во время заседания 27 декабря подтвердили информацию, что Константин Кочанов добровольно хочет помогать военнослужащим, выполняя с ними боевые задачи.

«Константин Андреевич заключил контракт с министерством обороны на прохождение военной службы в зоне СВО, — рассказал собравшимся председатель Горсовета Владимир Корбут. — Он будет стрелком штурмового взвода штурмовой роты. Считаю, что мы должны поддержать нашего коллегу…»

Депутаты единогласно решили, что будут помогать своему коллеге, когда он отправится в зону СВО. Кто займет его место депутата в Совете, будет решаться в 2024 году в день единого голосования.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что должно произойти в зоне СВО в 2024 году, учитывая нынешние успехи военных РФ.