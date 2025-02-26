Власти Кузбасса заявили о проблемах с угольной отраслью в регионе

Угольная отрасль и бюджет региона Кузбасса столкнулись с проблемами. О них подробно рассказал губернатор Илья Середюк на заседании парламента, передает VSE42.Ru .

По словам Середюка, работа, связанная с угольной промышленностью, ведется в сложнейших условиях. Он объяснил, что на отрасль повлияли несколько факторов, которые привели к тому, что бюджет Кузбасса, завязанный на прибыли угольщиков, не получил 58 млрд рублей. Угольные компании по итогу 2024 года понесли убытки, они зафиксировали отрицательную рентабельность.

«Падение цен на мировых рынках, проблема с вывозом угля, дефицит кадров и повышенная ключевая ставка – все это стало серьезным вызовом для угольной отрасли. В 2024 году добыча угля сократилась и составила 198,4 млн тонн. Снизился экспорт угля до 102 млн тонн, или на 10,4%», – заявил Илья Середюк.

По словам Середюка, в 2025 год вошли, не закрыв старые обязательства, а также с трудом сформировали бюджет. Губернатор также признал, что в области не смогли выполнить определенные социальные обязательства, связанные с ЖКХ, транспортом, строительством социально значимых объектов. Это все планировалось исполнить ранее. Однако все перечисленные проблемы в процессе решения: в планах изыскать средства в текущем году и реализовать особо важные проекты.

Напомним, что в Кузбассе также ужесточили контроль за угольными предприятиями, а также инициировали проверку поставщика сортового угля.

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