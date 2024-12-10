Пять предприятий Нижнего Тагила в 2024 году задолжали налоговой 1,5 млрд руб., причем четыре из них входили в перечень должников по итогам 2023 года, сообщил tagilcity.ru.

Представители налоговой службы заверили, что предпринимают эффективные меры для взыскания задолженности с компаний.

«Налоговым органом осуществляются все меры по взысканию задолженности перед бюджетом в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах», — сообщил представитель УФНС по региону Артем Балюра редакции TagilCity.ru.

TagilCity.ru создал рейтинг должников. Первое место занял ОАО «Высокогорский обогатительный комбинат». Предприятие сумело частично погасить задолженность, которая образовалась еще в прошлом году. В настоящее время, как утверждает советник государственной гражданской службы РФ Артем Балюра, компания задолжала 707,6 млн руб.

НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» занял второе место в рейтинге. Размер задолженности составил 560,7 млн руб. За год она увеличилась. В нынешнем году на предприятии появился новый управляющий, которого выбрали на конкурсной основе.

Третье место рейтинга TagilCity.ru присвоил ООО «Тагильское пиво». Задолженность составляет 123,7 млн руб. По сравнению с прошлым годом компании удалось снизить общую сумму долга.

На четвертом месте — ООО «Нижнетагильская литейная компания», которому не удалось погасить задолженность прошлого года. Сейчас она достигла 94,3 млн руб. Долг НЛК перед налоговой за год увеличился на 7 млн руб.

Фирма «Альянс-Екатеринбург» оказалась на пятом месте антирейтинга по налоговой задолженности в Нижнем Тагиле. Размер задолженности — 83,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что россияне стали в полтора раза реже гасить свои задолженности досрочно.