Жители РФ стали в полтора раза реже гасить свои задолженности досрочно

По информации Объединенного кредитного бюро, сумма, на которую жители РФ досрочно погасили кредиты минувшей осенью, оказалась в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Известия» .

Уточняется, что в позапрошлом месяце был погашен долг на сумму около 260 млрд рублей против суммы более 380 млрд рублей в 2023-м. При этом в сфере ипотечного кредитования объем досрочных погашений сократился почти вдвое.

По данным «Дом.РФ», причиной падения уровня досрочного погашения жилищных кредитов является тот факт, что примерно 80% кредитов в ипотечном портфеле оформлено по ставке до 9%, а ежемесячные платежи по ним – на комфортном уровне. Кроме того, уменьшение объемов досрочных погашений может быть связано с высокими процентными ставками по депозитам, на сегодняшний день достигающими 25% годовых.

Ранее экономист Проданова заявила, что в 2025 году снижение ключевой ставки ждать не стоит.