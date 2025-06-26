Предприниматель ХМАО рассказал о проблемах из-за кризиса в нефтяном секторе

Предприниматель заявил о нерентабельности собственного дела. Глеб Епифанов планировал открыть придорожное кафе. На реализацию проекта он собирался потратить собственные средства и взять кредит в банке. По подсчетам предпринимателя, ему понадобилось бы 40 млн руб. Он учел затраты на строительство и приобретение оборудования. Предполагаемый ежегодный доход составил 5 млн руб. По его мнению, проект нерентабельный.

«Я пойду лучше 40 млн руб., кстати, не теряя их, положу на вклад под 20% и буду иметь около 8 млн в год, ничего при этом не делая. Есть разница? И 40 млн руб. сохраню и получать буду больше», — добавил собеседник Muksun.fm.

Предприниматель сообщил, что за год существенно подорожали строительные материалы. Он привел пример. Так, год назад мешок цемента стоил 450 руб. Теперь — 780 руб. Другие товары также стали дороже. Собеседник издания занимается торговой деятельностью. По его словам, выручка падает на 10% в год, а стоимость товаров в закупке растет. Кроме того, у предпринимателя есть магазин, где реализуют морепродукты. До 2022 года он приносил прибыль. Теперь морепродукты, как считает Епифанов, превратились для потребителей в роскошь.

Предприниматель высказал мнение, что заниматься собственным делом в нынешнее время нерентабельно.

Ранее сообщалось, что власти Кипра поддерживают уход российского бизнеса из страны.