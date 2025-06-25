Власти Кипра выталкивают российские компании домой

Российский бизнес продолжает массово возвращаться из зарубежных юрисдикций, причем власти традиционно популярного среди предпринимателей Кипра не только не препятствуют этому процессу, но и фактически способствуют ему. Об этом рассказал «Коммерсанту» гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев.

По словам собеседника, одновременное нахождение компаний в двух юрисдикциях создает неудобства для всех сторон — и России, и Кипра. В последнем российская сторона нередко регистрировала головные структуры, особенно с начала 2022 года.

Процесс редомициляции, по словам Григорьева, оказался сложнее и дольше, чем многие предполагали. Например, ЦИАН потребовалось полтора года только на первый этап — обмен акций кипрской Cian PLC на бумаги российской компании. Полный перевод головной структуры занимает не менее шести месяцев, а финальным шагом становится получение свидетельства о снятии с учета в кипрских органах.

По данным на апрель 2025 года, уже 500 компаний завершили переход в российскую юрисдикцию через специальные административные районы в Калининграде и на острове Русский. Среди них — крупные игроки: X5 Group, Polymetal, VK и другие. Этот процесс стал ответом на изменившиеся геополитические реалии, такие как санкции, местами диктующие новые экономические условия.

Впрочем, отметили в ходе обсуждения ситуации и неочевидный плюс: российские компании получают более предсказуемые условия работы, и возможность сосредоточиться на развитии именно в России.

Ранее сообщалось, что бизнес в РФ переходит на кириллицу: Владимир Путин подписал закон о защите русского языка.