Предприниматели собрали тонну кормов и средств для домашних животных из Оренбуржья

Предприниматель из Ижевска Сергей Поздеев инициировал акцию по сбору помощи для животных, которых эвакуировали из подтопленных населенных пунктов Оренбургской области, сообщает udm-info.ru .

Мужчина обратил внимание на просьбу о помощи заводчиков лабрадоров из Оренбурга, опубликованную в социальных сетях. Животных удалось спасти, но корм остался в затопленном помещении. Сергей — владелец одной из ижевских компаний по продаже кормов, поэтому понимает важность правильного питания для породистых собак и высокой стоимости премиальных кормов.

«Я считаю, бизнес — это не только возможность заработать деньги, но и способ помочь кому-то. Сегодня кошки и собаки для многих стали полноценными членами семьи, оставить их в беде мы не можем. Мы уже 7 лет на рыке кормов и знаем, как важно правильное питание для пушистых. Тем более, сейчас, когда не только люди, но и домашние животные в Оренбуржье испытали такой шок», — рассказал Сергей Поздеев.

У Сергея быстро появились единомышленники. Предприниматели активно начали передавать корм для животных из Оренбургской области. Только за один день удалось собрать более 850 килограммов груза. Первый заместитель главы правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что груз уже разделили на две части. Его будут отправлять поэтапно. Акция продолжается, потому что количество желающих помочь не уменьшается.

Ранее мы сообщали, что волонтеры пермского приюта для собак «Доброе сердце» назвали различные варианты помощи, которую может оказать любой желающий.