Волонтеры назвали доступные способы, как помочь приюту для собак

Выступить в роли передержки

Если у человека нет возможности навсегда приютить питомца, можно забрать его на некоторое время. В любом случае нагрузка на приют снизится. Необязательно преследовать цель волонтерства. Можно пожить с питомцем, чтобы понять готовы ли вы или ваш ребенок к появлению дома четвероногого друга.

Стать волонтером

Волонтеры приезжают в приюты, помогают в уборке территории, перевозке и раздаче подарков, заготовке дров и их распределению, в мытье посуды или клеток для животных. Иногда волонтеры просто играют с питомцами, чтобы они социализировались.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Стать опекуном одной собаки

В приюте «Доброе сердце» рассказали, что собаки с опекунами быстрее находят себе новый дом. Необходимо навещать питомца, выгуливать, обучать командам, ухаживать, размещать объявления в сети о поиске хозяина.

«Проведите акцию по сбору помощи. Спросите у администрации приюта, что необходимо ее подопечным. Часто собакам нужны корма, крупы, одеяла и медикаменты. Организуйте на работе или в вузе акцию помощи бездомным животным. Зачастую то, что мы выбрасываем, может пригодиться приюту», — рекомендует properm.ru.

Финансовая помощь

Администрация любого приюта оплачивает коммунальные услуги, закупает моющие средства и корм. Перевод даже 50 рублей — это всегда помощь. Можно не помогать финансово, а самостоятельно покупать что-то для приюта, в том числе и медикаменты.

Пиар

Самый простой способ помощи — репосты о приюте. Чем больше людей узнает о том, что зверям нужна помощь, тем больше шансов на ее реализацию.

Ранее мы сообщали, что наличие питомца в доме повышает качество жизни.