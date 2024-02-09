Предприниматели Татарстана не поддерживают запрет на увольнение одиноких родителей

Об этом корреспонденту издания рассказала председатель Молодежного парламента Татарстана Нина Шимина. Предприниматели считают, что правительство не учитывает, что не всегда одинокий родитель — это квалифицированный специалист. Решение ГД может негативно отразиться на данной категории населения. Работодатели будут стараться изначально не брать на работу, например, мать-одиночку.

«Изначально работодатель не мог уволить одинокого родителя, пока ребенку не исполнится 14, а сейчас 16 лет. А какой смысл поднимать именно до 16 лет? Дети либо являются детьми до 18 лет, либо нет. Соответственно, по моему мнению, если уж и поднимать эту планку, то до возраста совершеннолетия. Либо оставить все как есть, — делится Шимина. — Также я слышала мнение сотрудников, которые считают, что подобный закон может расхолаживать родителей, которые, зная, что их не могут уволить, будут хуже исполнять свои обязанности. Таким образом, зарплату будут получать они, а работать за них — другие сотрудники. Это беспокоит общество»

Другим сотрудникам придется перерабатывать, если их коллега, одинокий родитель, не будет справляться с выполнением своих рабочих обязанностей.

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