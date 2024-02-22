Предпринимательница из Омска добивается разрешения на вырубку деревьев

Предпринимательница Марина Белякова из Омска после обращения в «зеленую комиссию» оплатила восстановительную стоимость в размере 386095 рублей. Представители комиссии должны были проследить, чтобы за зданием мэрии вырубили деревья. Этого не произошло, сообщает gorod55.ru .

Предпринимательница подавала прошение о вырубке деревьев с целью в дальнейшем обустроить на территории парковку. Ситуацию рассмотрели на заседании «зеленой комиссии» 21 февраля. Выяснилось, что для вырубки деревьев необходимо также снести забор и ограждения.

«Помимо парковки там будет организовано пространство, в том числе для «Движения первых». Они займут помещение площадью 727 кв. м. 1 июня должно состоятся открытие», — отметила представитель предпринимательницы.

Согласовать вырубку снова не удалось. Председатель комиссии Михаил Горчаков предложил провести отдельную встречу, на которой получится найти выход из сложившейся ситуации.

Известно, что парковку планируют открыть возле нового общественного пространства. На территории появятся кафе, летние террасы с беседками, зоны отдыха.

Ранее мы сообщали, что ростовский урбанист Артемий Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку настолько, чтобы среднестатистическому россиянину было жалко отдавать эти деньги.