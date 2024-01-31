Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев высказал мнение, что повышение суммы штрафов за парковку в неположенном месте поможет решить проблему с «автохамами», сообщает rostovgazeta.ru . Эксперт считает, что контролировать оплату должны не сотрудники ГИБДД, а местные власти российских городов.

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова, которые не могут перейти дорогу из-за заставленных вблизи обочин автомобилей. Блогер-урбанист на примере ситуации в Ростовской области рассказал, почему проблема становится все более актуальной. Штраф такой маленький, что многим автомобилистам не составляет труда его оплатить. Они осознанно нарушают правила дорожного движения, паркуясь в неположенных местах.

Эксперт назвал способы борьбы с нарушителями — установить столбики или монтировать полусферы. Самым эффективным специалист считает именно повышение стоимости штрафа. В качестве примера урбанист Зайцев приводит Москву.

Столичное предприятие «Московский паркинг» существенно пополняет бюджет региона, а автомобилисты стараются осознанно не нарушать.

«В Ростове-на-Дону ГИБДД наказывают на основных дорогах в центре с помощью эвакуаторов. Наказывают выборочно за наиболее серьёзные нарушения парковки. А на Сельмаш и другие районы не хватает времени и сил. Один рейд ничего не решает, контроль должен быть постоянный», — замечает урбанист.

Ранее мы сообщали, что за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье с начала 2024 года было выписано штрафов на 130 тысяч рублей.