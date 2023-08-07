Председатель комитета Госдумы призывает Генпрокуратуру проверить ИП и туроператоров
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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила официальный запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, сообщает агентство «РИА Новости». Нина Останина призывает проверить всех туроператоров, которые организуют отдых детей за границей РФ.
Председатель комитета Госдумы Останина считает также необходимым проверить индивидуальных предпринимателей, которые имеют отношение к организованному отдыху несовершеннолетних за территорией РФ. В первую очередь стоит проверить ИП, зарегистрированное на Маркину Н. В, и OOO «Колибри-тур». Ранее стало известно, что именно это предприятие занималось организацией отдыха российских детей в Турции. В итоге ребят и сопровождающих их вожатых выгнали из отеля, потому что были оплачены только первые несколько суток нахождения в комплексе.
Нина Останина уверена, что привлечь к ответственности необходимо всех: и тех, кто не оплатил проживание, и тех, кто не проконтролировал. Компания «Колибри» признала, что не смогла выполнить все взятые на себя финансовые обязательства. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин прокомментировал ситуацию, отметив, что в настоящее время не стоит отправлять детей за границу. В России подходящий климат, красивая природа, высокий сервис и урегулированная законодательная база, поэтому родителям рекомендовано выбирать отечественные оздоровительные учреждения.