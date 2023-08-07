Председатель комитета Госдумы призывает Генпрокуратуру проверить ИП и туроператоров

Председатель комитета Госдумы Останина считает также необходимым проверить индивидуальных предпринимателей, которые имеют отношение к организованному отдыху несовершеннолетних за территорией РФ. В первую очередь стоит проверить ИП, зарегистрированное на Маркину Н. В, и OOO «Колибри-тур». Ранее стало известно, что именно это предприятие занималось организацией отдыха российских детей в Турции. В итоге ребят и сопровождающих их вожатых выгнали из отеля, потому что были оплачены только первые несколько суток нахождения в комплексе.

Нина Останина уверена, что привлечь к ответственности необходимо всех: и тех, кто не оплатил проживание, и тех, кто не проконтролировал. Компания «Колибри» признала, что не смогла выполнить все взятые на себя финансовые обязательства. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин прокомментировал ситуацию, отметив, что в настоящее время не стоит отправлять детей за границу. В России подходящий климат, красивая природа, высокий сервис и урегулированная законодательная база, поэтому родителям рекомендовано выбирать отечественные оздоровительные учреждения.