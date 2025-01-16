Председатель правительства Запорожской области Гехт подтвердила уход на другую должность

Издание отметило, что председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале опубликовала прощальный пост. Работу в регионе она назвала важным этапом в жизни. Запорожская область находится на линии боевого соприкосновения, поэтому часто многие вопросы приходилось решать оперативно.

«Неполный год работы в Запорожской области подарил мне знакомство с замечательными людьми», — написала Ирина Гехт.

Автор поста не проинформировала, где намерена продолжить трудовую деятельность. Источник «Курса дела» располагает информацией, что федеральное и региональное правительство положительно оценивает достижения Гехт. Она эффективно работала по восстановлению и развитию региона. Теперь Ирине Гехт предложат работу в одной из федеральных властных структур.

Издание напомнило, что до прибытия в Запорожскую область Ирина Гехт занимала должность первого заместителя губернатора Челябинской области. Жители региона в социальных сетях активно комментировали ее увольнение. Они характеризовали чиновницу как ответственного и порядочного человека, который оказывал помощь россиянам.

Ранее сообщалось, что глава Энергодара Сеновоз ушел в отставку.