Председатель СК Бастрыкин взял под контроль расследование пропажи спортсменки в Дагестане

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование пропажи уроженки Северной Осетии и ростовской студентки Анны Цомартовой, которая бесследно исчезла в Дагестане после соревнований, сообщает newstracker.ru .

В феврале 2024 года 22-летняя Анна поехала в Дагестан, чтобы принять участие в турнире по тайскому боксу, который проходил в Каспийске. Одержать победу на соревнованиях студентка юридического университета не смогла. Девушка решила прогуляться сама. Она отдала телефон своему брату и ушла на набережную. Большее ее никто не видел.

В день, когда девушка пропала, она случайно попала на видео одного местного жителя. Анна в спортивном костюме уверенно шла по набережной, а потом вскарабкалась по камням и скрылась со смотровой площадки.

Родные уверяют, что у Анны не было суицидных мыслей. Она спокойная и уравновешенная, не склонная к перепадам настроения и истерикам. Близкие обращались к руководителю ФСБ и президенту. Теперь Александр Бастрыкин распорядился расследовать пропажу Главному следственному управлению ведомства. Он также проверит, что было предпринято за четыре месяца происков.

В апреле у Анны был день рождения. Ей исполнилось 22 года. Родные купили торт. Они уверены, что девушка жива и надеются, что совсем скоро ее уже найдут.

Ранее мы сообщали, что председателю СК доложат о ходе проверки по факту проникновения неадекватного мужчины на территорию подмосковного детсада.