Председатель Совета Федерации Матвиенко призналась, что вызывает у нее «эффект мурашек»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, как в первые дни после объявления СВО включила радио и услышала песню Shaman «Встанем». Композиция вызвала у Матвиенко мурашки. Она рассказала, в чем успех исполнителя - он поет о том, о чем болеет душа россиян, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Пожалуйста, выведите из интернета на экран. Как раз было пленарное заседание. Мне говорят, технически это невозможно. Я говорю: «Возможно! Сделайте!», подчеркнула парламентарий, отметив, что все сенаторы встали под эту песню. Такого аншлага, как на этом концерте, не было даже на самых важных заседаниях Совета Федерации», - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Shaman позволили поздравить сенаторов с 30-летием палаты. В среду, 13 декабря, певец выступил с концертом и исполнил популярные хиты. Валентина Матвиенко обратилась к певцу. Спикер переживает, чтобы у Ярослава Дронова (Shaman - псевдоним популярного певца) не развилась звездная болезнь в силу его молодого возраста.

Когда Валентина Матвиенко в первый раз познакомилась с певцом, то лично рассказала ему о своих ощущениях во время прослушивания песни «Встанем». На концерте она пожелала исполнителю творческого развития и сопутствующей во всем удачи, отметив его одаренность и талант.

Ранее РИА Новости обратились к менеджеру певца с просьбой прокомментировать информацию о выступлении Shaman в Киеве 20 апреля.