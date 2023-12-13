Представитель SHAMAN рассказал, будет ли певец выступать на концерте в Киеве в 2024 году

Украинские сайты публикуют афиши, на которых на государственном языке Украины опубликована информация о концерте российского певца SHAMAN. Анонсируется, что мероприятие состоится 20 апреля 2024 года. Представитель исполнителя хита «Я русский» Антон Коробков-Землянский прокомментировал агентству РИА Новости данную информацию.

Он рекомендовал доверять только тем данным, которые опубликованы на сайте певца SHAMAN. Исполнитель не планирует выступать на территории Украины. Информацию, распространенную украинскими СМИ, можно считать фейком.

«Актуальный график выступлений артиста всегда доступен на его сайте. Его выступления в нем нет, значит и такой концерт не запланирован.», - рассказал РИА Новости представитель певца SHAMAN

Корреспондент отметил, что на официальном сайте певца есть график только до марта. Афиша на апрель на данный момент не размещена.

Поклонники певца смогут увидеть его на экранах своих телевизоров в период новогодних праздников. Подготовка к концертам уже началась. Многие телеканалы записали выступления звезд шоу-бизнеса. Репортер-пранкер Сорян опубликовал короткое видео, как проходила запись «Песни года», где певец SHAMAN покинул сцену посреди выступления. Репортер-пранкер поделился своими предположениями.