Председатель ТСН захламила лестничную площадку дома во Владивостоке личными вещами

По данным издания, в подъездах скопилось много старой мебели. Проход по лестничным площадкам затруднен из-за самокатов и строительного мусора. Мусоропроводы оказались заблокированы. Жильцы сообщили о неподобающем состоянии подъездов представителям Государственной жилищной инспекции (ГЖИ).

По информации издания, председатель ТСН заявила, что дом в таком состоянии компании предала УК, которая ранее сотрудничала с жильцами элитного дома. В ходе разбирательств было установлено, что между председателем ТСН возник конфликт с одним из жителей дома. Мужчина нанял юриста, который установил ряд нарушений. Предполагается, что лестничная клетка захламлена личными вещами председателя ТСН.

По данным издания, во время проверки на территории парковки был обнаружен склад горючих материалов. Это создает угрозу возникновения пожара. Жильцы требуют, чтобы председателя ТСН переизбрали. В настоящее время конфликт остается неразрешенным. Издание отметило, что в доме проживают обеспеченные люди, которые не хотят находиться в некомфортных условиях.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев предложил президенту Путину ввести понятие общей долевой собственности в ИЖС и СНТ.