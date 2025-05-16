Представитель Бибера прокомментировал информацию о насилии со стороны рэпера P. Diddy в 15 лет

Представители певца Джастина Бибера впервые прокомментировали информацию, согласно которой артист стал жертвой рэпера P. Diddy в 15 лет, сообщил TMZ.

По информации издания, поклонники предположили, что певец Бибер в возрасте 15 лет стал жертвой сексуального насилия* со стороны рэпера P. Diddy. В 2011 году обе знаменитости появились в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!», во время которого сделали много провокационных заявлений. Поклонники начали подозревать, что певцы состояли не только в рабочих и дружественных отношениях*.

Люди, которые работали в команде Бибера или продолжают быть его подчиненными, в беседе с TMZ опровергли предположения. По их словам, заявления на шоу были сделаны специально для привлечения внимания публики и рейтингов. По данным источников издания, Бибер не проводил много времени с P. Diddy. Юный певец хорошо общался с его детьми.

По информации издания, представитель Джастина сделал официальное заявление относительно слухов. Ранее команда никак не реагировал на провокационную информацию.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно причинил вред. Если мы отвлечемся от этой реальности, это помешает правосудию, которого по праву заслуживают эти жертвы», — заявил представитель Джастина.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер связался с сектой и сделал пастора своим партнером.

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