Джастин Бибер связался с сектой и сделал пастора своим партнером

Популярный исполнитель Джастин Бибер после того, как стал посещать религиозное сообщество Churchome, очень сильно сблизился с пастором из этой секты. Он даже включил его в состав совета директоров бренда, который ему принадлежит. Об этом сообщил портал TMZ.

Издание сослалось на рассказ Райана Гуда, бывшего менеджера и креативного директора компании JB Drew House. Этот бренд принадлежит артисту. Гуд вместе с Бибером посещал церковь Churchome, но затем певец резко отдалился от своего знакомого и перестал с ним общаться. Это произошло после того, как Гуд решил выйти из состава церкви.

Теперь артист проводит свое время в компании пастора Джуды Смита, который и основал эту секту. Дошло до того, что он ввел Смита в состав совета директоров принадлежащего ему бренда. При этом, по утверждению Гуда, пастор делает все возможное, чтобы отдалить Бибера от всех прежних знакомств.

Ранее окружение Бибера опровергло информацию о его многомиллионных долгах и тяжелом финансовом положении певца. Все слухи о том, что у артиста есть денежные затруднения, назвали слухами, не имеющими отношения к реальности.